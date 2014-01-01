Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1397764 Наименование Фильтр масляный DAF CF+XF95 1397764 Вес, г 0,22 Объем 12.66

Запчасть фильтр масляный Даф CF+XF95 1397764 представлена по производителю DAF с артикулом 1397764. У данной детали есть аналоги с номерами: 1397764, OX359D, P550630, 545119, 35349, EF1045, E34HD151. Фильтры масляные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр масляный Даф CF+XF95 1397764 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фильтры масляные с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.