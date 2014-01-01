Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1397489 Наименование Жгут проводов L=2200 RE A/EBS Вес, г 0,11 Объем 1.13

Запчасть жгут проводов L=2200 RE A/ЕБС представлена по производителю DAF с артикулом 1397489. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить жгут проводов L=2200 RE A/ЕБС, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.