Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1396607 Наименование Гайка ступицы M70X1,5 Вес, г 0,41 Объем 0.3

Запчасть гайка ступицы M70X1 5 представлена по производителю DAF с артикулом 1396607. У данной детали есть аналоги с номерами: 1396607 Гайки в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гайка ступицы M70X1 5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные гайки с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.