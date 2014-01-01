Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1396606 Наименование Гайка ступицы M58X1.5 Вес, г 0,78 Объем 0.5

Запчасть гайка ступицы M58X1.5 представлена по производителю DAF с артикулом 1396606. У данной детали есть аналоги с номерами: 1396606, 050312, 1697215, 35863. Гайки в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гайка ступицы M58X1.5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные гайки с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.