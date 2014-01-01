Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1395995 Наименование Тяга рулевая продольная L=1000 DAF XF95+XF105 Вес, г 10,16 Объем 12.98

Запчасть тяга рулевая продольная L=1000 Даф XF95+XF105 представлена по производителю DAF с артикулом 1395995. У данной детали есть аналоги с номерами: 1395995, 555187, 3398201. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная L=1000 Даф XF95+XF105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.