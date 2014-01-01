Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1395994 Наименование Тяга рулевая продольная L=991 DAF XF95/XF105 Вес, г 8,91 Объем 7.42

Запчасть тяга рулевая продольная L=991 Даф XF 95/XF 105 представлена по производителю DAF с артикулом 1395994. У данной детали есть аналоги с номерами: 1395994, 1803414010170, 09758301, 10717, JTR4283, 2086446, 93DF05667. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная L=991 Даф XF 95/XF 105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.