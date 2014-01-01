Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1395692 Наименование Электромагнитный клапан КПП DAF F75/95/CF75/85/XF95 Вес, г 0,21 Объем 0.5

Запчасть электромагнитный клапан КПП Даф F75/95/CF 75/85/XF 95 представлена по производителю DAF с артикулом 1395692. У данной детали есть аналоги с номерами: 552006 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить электромагнитный клапан КПП Даф F75/95/CF 75/85/XF 95, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.