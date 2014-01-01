Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1395606 Наименование Втулка вилки сцепления под шток толкателя металл Вес, г 0,01 Объем 0.08

Запчасть втулка вилки сцепления под шток толкателя металл представлена по производителю DAF с артикулом 1395606. У данной детали есть аналоги с номерами: 1395606 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия втулка вилки сцепления под шток толкателя металл на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.