Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1395485 Наименование Цилиндр сцепления главный DAF CF75/85/95XF/XF95/105 1395485 Вес, г 0,35 Объем 1.35

Запчасть цилиндр сцепления главный Даф CF 75/85/95XF/XF 95/105 1395485 представлена по производителю DAF с артикулом 1395485. У данной детали есть аналоги с номерами: TT0804017, 1395485, 1348735, BK1303307AS, 1334482, 553032, 626762AM. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр сцепления главный Даф CF 75/85/95XF/XF 95/105 1395485 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.