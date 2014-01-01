Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1395354 Наименование Вал КПП вторичный Z=23 MAN/DAF/RVI/Iveco ZF 16S-151 Вес, г 17,7 Объем 10.42

Запчасть вал КПП вторичный Z=23 МАН/Даф/Рено/Ивеко ZF 16S-151 представлена по производителю DAF с артикулом 1395354. У данной детали есть аналоги с номерами: 1315304131, 5001851624, 81322020101, 95531242. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить вал КПП вторичный Z=23 МАН/Даф/Рено/Ивеко ZF 16S-151, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.