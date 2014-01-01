Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1395308 Наименование Прокладка КПП Вес, г 0,02 Объем 0.05

Запчасть прокладка КПП представлена по производителю DAF с артикулом 1395308. У данной детали есть аналоги с номерами: 0501318308, 0699683, 1300656, 1304307177, 1315307152, 81966010661, 95531589. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить прокладка КПП, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.