Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1394378 Наименование Блок направляющий штока КПП Вес, г 0,22 Объем 0.6

Запчасть блок направляющий штока КПП представлена по производителю DAF с артикулом 1394378. У данной детали есть аналоги с номерами: 1315307218, 42534655. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить блок направляющий штока КПП, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.