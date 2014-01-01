Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1394366 Наименование Обойма подшипника КПП Вес, г 0,58 Объем 0.6

Запчасть обойма подшипника КПП представлена по производителю DAF с артикулом 1394366. У данной детали есть аналоги с номерами: 1394366, 117320, 95532622, 7220649100, 42535317, 81372600006, 5001853233. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия обойма подшипника КПП на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.