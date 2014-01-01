Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1393560 Наименование Фиксатор тормозного диска (фиксирующая пластина) 85CF/95XF 80VNT старое исполнение

Запчасть фиксатор тормозного диска (фиксирующая пластина) 85CF/95XF 80VNT старое исполнение представлена по производителю DAF с артикулом 1393560. У данной детали есть аналоги с номерами: 050153, 139356, 1691889, 521240, BK6100511, M2100003. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фиксатор тормозного диска (фиксирующая пластина) 85CF/95XF 80VNT старое исполнение, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.