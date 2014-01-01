Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1393280 Наименование Ремень поликлиновой 8PK L=2050 CF85 Вес, г 0,34 Объем 0.45

Запчасть ремень поликлиновой 8PK L=2050 CF 85 представлена по производителю DAF с артикулом 1393280. У данной детали есть аналоги с номерами: 1393280, 2782001, 8PK2043HD, 8PK2050, 8PK2045ES, 9069972392, 29073. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновой 8PK L=2050 CF 85 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.