Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1393022 Наименование Винт M16X1 5X40 тормозного рычага Вес, г 0,49 Объем 0.25

Запчасть винт M16X1 5X40 тормозного рычага представлена по производителю DAF с артикулом 1393022. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить винт M16X1 5X40 тормозного рычага, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.