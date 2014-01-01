Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1392401 Наименование Клапан цилиндра подъема кабины Даф 1392401 Вес, г 0,06 Объем 0.07

Запчасть клапан цилиндра подъема кабины Даф 1392401 представлена по производителю DAF с артикулом 1392401. У данной детали есть аналоги с номерами: 080627, 1392401, 565145. Запчасти системы подъема кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить клапан цилиндра подъема кабины Даф 1392401, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти системы подъема кабины с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.