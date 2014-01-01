Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1392399 Наименование Ремкомплект цилиндра подъема кабины. DAF F 95, 95 XF, XF 95/105 1392399, DAF Вес, г 0,18 Объем 0.26

Запчасть ремкомплект цилиндра подъема кабины. Даф F 95 95 XF XF 95/105 1392399 Даф представлена по производителю DAF с артикулом 1392399. У данной детали есть аналоги с номерами: 1392399, DA1139239, 596205, 050586. Запчасти системы подъема кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект цилиндра подъема кабины. Даф F 95 95 XF XF 95/105 1392399 Даф на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти системы подъема кабины с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.