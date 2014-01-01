Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1392385 Наименование Патрубок радиатора интеркулера DAF CF75IV/85IV/XF95/105 1392385 Вес, г 0,5 Объем 2.59

Запчасть патрубок радиатора интеркулера Даф CF75IV/85IV/XF 95/105 1392385 представлена по производителю DAF с артикулом 1392385. У данной детали есть аналоги с номерами: 1392385, 1600366, 35576. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок радиатора интеркулера Даф CF75IV/85IV/XF 95/105 1392385 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.