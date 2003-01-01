Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1391510 Наименование Фильтр влагоотделитель AL22 DAF XF95 М41х1,5 (135mm) 1391510, DAF Вес, г 8,69 Объем 16.82

Запчасть фильтр влагоотделитель AL22 Даф XF 95 М41х1 5 (135mm) 1391510 Даф представлена по производителю DAF с артикулом 1391510. У данной детали есть аналоги с номерами: 1391510, BK8501510, 570001, 21639, AD2003, AD7852, 1194525SP. Фильтры влагоотделителя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр влагоотделитель AL22 Даф XF 95 М41х1 5 (135mm) 1391510 Даф на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фильтры влагоотделителя с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.