Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1389650 Наименование Цилиндр пневматический КПП DAF/MAN/RVI Вес, г 2,98 Объем 7.56

Запчасть цилиндр пневматический КПП Даф/МАН/Рено представлена по производителю DAF с артикулом 1389650. У данной детали есть аналоги с номерами: 1389650, 81326906014, 5001853265, 0501211290. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр пневматический КПП Даф/МАН/Рено на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.