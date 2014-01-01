Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1389649 Наименование Прокладка КПП ZF DAF/MAN Вес, г 0,01 Объем 0.03

Запчасть прокладка КПП ZF Даф/МАН представлена по производителю DAF с артикулом 1389649. У данной детали есть аналоги с номерами: 1389649, 5001853266, 1315307242. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка КПП ZF Даф/МАН на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.