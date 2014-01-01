Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1389563 Наименование Крыло задней оси L=210, пластик (c брызговиком) Вес, г 5,36 Объем 84.88

Запчасть крыло задней оси L=210 пластик (c брызговиком) представлена по производителю DAF с артикулом 1389563. У данной детали есть аналоги с номерами: 1389563, 1392276, 516075. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крыло задней оси L=210 пластик (c брызговиком) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.