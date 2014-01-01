Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1388285 Наименование Патрубок 1388285 1388285 DAF Вес, г 0,09 Объем 0.47

Запчасть патрубок 1388285 1388285 Даф представлена по производителю DAF с артикулом 1388285. У данной детали есть аналоги с номерами: 1388285, 545385, 050286. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок 1388285 1388285 Даф на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.