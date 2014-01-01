Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1388100 Наименование Ремень генератора клиновой 13х1225 DAF F95+95XF/XF95, MAN, RVI, VOLVO Вес, г 0,29 Объем 0.45

Запчасть ремень генератора клиновой 13х1225 Даф F95+95XF/XF 95 МАН Рено Вольво представлена по производителю DAF с артикулом 1388100. У данной детали есть аналоги с номерами: 13X1225, 1388100, 334206, 121203, 13A1225C, 870116479, AVX131225. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень генератора клиновой 13х1225 Даф F95+95XF/XF 95 МАН Рено Вольво на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.