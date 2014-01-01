Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1387155 Наименование Патрубок системы охлаждения DAF 85CF/CF85/95XF/XF95 Вес, г 0,03 Объем 0.13

Запчасть патрубок системы охлаждения Даф 85CF/CF 85/95XF/XF 95 представлена по производителю DAF с артикулом 1387155. У данной детали есть аналоги с номерами: 1387155, 541901, 60512, 7711502RUE, 121472, 121472OEM, 098293015. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок системы охлаждения Даф 85CF/CF 85/95XF/XF 95 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.