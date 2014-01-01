Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1386956 Наименование Карданный вал в сборе (фланец крестовина) L1=110 L2=1840 Вес, г 0,01 Объем 65.03

Запчасть карданный вал в сборе (фланец крестовина) L1=110 L2=1840 представлена по производителю DAF с артикулом 1386956. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить карданный вал в сборе (фланец крестовина) L1=110 L2=1840, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.