Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1385609 Наименование Блок распределения (коллектор) тормозной системы 8X8X6 Вес, г 0,05 Объем 0.11

Запчасть блок распределения (коллектор) тормозной системы 8X8X6 представлена по производителю DAF с артикулом 1385609. У данной детали есть аналоги с номерами: 1385609 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия блок распределения (коллектор) тормозной системы 8X8X6 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.