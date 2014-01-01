Производитель / Поставщик CX № Производителя 33215ACX22 Наименование Подшипник ступицы задней МБ внешн. 75х130х41

Запчасть подшипник ступицы задней МБ внешн. 75х130х41 представлена по производителю CX с артикулом 33215ACX22. У данной детали есть аналоги с номерами: 33215ACX22 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник ступицы задней МБ внешн. 75х130х41 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CX. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.