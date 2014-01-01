Производитель / Поставщик CTP № Производителя 2847707 Наименование Турбина CAT C-13 высокого давления (стоит снизу) , номера 2847707 / 252-4590 / 10R-2862 / 10R-8733

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