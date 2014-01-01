Производитель / Поставщик CTP № Производителя 2165586C Наименование Втулка распредвала ЛиАЗ-5256.25

Запчасть втулка распредвала ЛиАЗ-5256.25 представлена по производителю CTP с артикулом 2165586C. У данной детали есть аналоги с номерами: 2165586C Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия втулка распредвала ЛиАЗ-5256.25 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CTP. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.