|Производитель / Поставщик
|CTP
|№ Производителя
|1916587
|Наименование
|Датчик температуры CAT C-9 , номера 1916587 / 191-6587 / CT1916587
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