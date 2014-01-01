Производитель / Поставщик CTP № Производителя 1136250C Наименование Прокладка впускного трубопровода к головке блока ЛиАЗ-5256 дв. САТ 113-6250 CTP

Запчасть прокладка впускного трубопровода к головке блока ЛиАЗ-5256 дв. САТ 113 6250 CTP представлена по производителю CTP с артикулом 1136250C. У данной детали есть аналоги с номерами: 1136250C Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка впускного трубопровода к головке блока ЛиАЗ-5256 дв. САТ 113 6250 CTP на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CTP. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.