Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 2FM145 Наименование Решетка радиатора FM NEW Применимость VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12 Вес 9,48 кг.

Запчасть решетка радиатора FM NEW представлена по производителю COVIND с артикулом 2FM/145. У данной детали есть аналоги с номерами: 2FM145, 101015, TD51018, 271173, 271173OE, 18300064, 1212197. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия решетка радиатора FM NEW на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.