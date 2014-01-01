Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 2FH9 Наименование Ограничитель двери FM7, FH12 2FH/9 Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH13, VOLVO FH EURO 6 Вес 0,555 кг.

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