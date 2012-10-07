Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 2FH89 Наименование Бампер средняя часть нижняя VOLVO FH12/16 FM7/10/12 FH13 2008 - (черный) Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH13, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12 Вес 3,93 кг.

Запчасть бампер средняя часть нижняя Вольво ФШ 12/16 FM 7 10/12 ФШ 13 2008 (черный) представлена по производителю COVIND с артикулом 2FH/89. У данной детали есть аналоги с номерами: 101001, 101002, 1212145, 18300024, 20425625, 20529740, 21359080. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить бампер средняя часть нижняя Вольво ФШ 12/16 FM 7 10/12 ФШ 13 2008 (черный), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.