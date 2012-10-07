|Производитель / Поставщик
|COVIND
|№ Производителя
|2FH89
|Наименование
|Бампер средняя часть нижняя VOLVO FH12/16 FM7/10/12 FH13 2008 - (черный)
|Применимость
|VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH13, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12
|Вес
|3,93 кг.
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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