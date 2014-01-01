Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 2FH88 Наименование Накладка бампера VOLVO (правая) Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH13, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12 Вес 0,355 кг.

Запчасть накладка бампера Вольво (правая) представлена по производителю COVIND с артикулом 2FH88. У данной детали есть аналоги с номерами: 1212362, 18300320, 20456805, 271421, 40275009, M3142004, TD0651021L. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить накладка бампера Вольво (правая), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.