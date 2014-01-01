Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 2FH87 Наименование Накладка бампера VOLVO(левая) Применимость VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12, VOLVO FH13, VOLVO FH12, VOLVO FH16 Вес 0,355 кг.

Запчасть накладка бампера VOLVO(левая) представлена по производителю COVIND с артикулом 2FH87. У данной детали есть аналоги с номерами: 1212363, 18300321, 20456806, 271422, 40275008, M3142003, TD0651021R. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить накладка бампера VOLVO(левая), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.