Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 2FH86 Наименование Нижняя часть бампера (центр) Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH13, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12 Вес 0,4 кг.

Запчасть нижняя часть бампера (центр) представлена по производителю COVIND с артикулом 2FH86. У данной детали есть аналоги с номерами: 1212361, 18300319, 18300319, 20456804, 271420, 40275007, 67041. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить нижняя часть бампера (центр), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.