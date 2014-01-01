Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 2FH85 Наименование Нижняя часть бампера ( левая ) Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH13, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12 Вес 2,535 кг.

Запчасть нижняя часть бампера ( левая ) представлена по производителю COVIND с артикулом 2FH85. У данной детали есть аналоги с номерами: 100083, 100084, 10786, 1212188, 18300262, 20398707, 20429680. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить нижняя часть бампера ( левая ), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.