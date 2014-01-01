Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 2FH610 Наименование Фонарь габаритный светодиодный Volvo FH/FM Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12 Вес 0,'05 кг.

Запчасть фонарь габаритный светодиодный Вольво FH/FM представлена по производителю COVIND с артикулом 2FH/610. У данной детали есть аналоги с номерами: 010907540110, 198620, 20398660, 20789440, 224165, 224165SA, 224492. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фонарь габаритный светодиодный Вольво FH/FM, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.