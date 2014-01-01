Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 2FH520 Наименование 2FH/520 (COVIND) Крыло колеса автомобиля заднее Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH13, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12, RENAULT NEW PREMIUM, RENAULT AE 880 MAGNUM, VOLVO FH EURO 6 Вес 2,795 кг.

Запчасть 2FH/520 (COVIND) Крыло колеса автомобиля заднее представлена по производителю COVIND с артикулом 2FH/520. У данной детали есть аналоги с номерами: 2FH520, 20936769S, 20722654S, 1079962S, 3171392S, R808089, 7420723528. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 2FH/520 (COVIND) Крыло колеса автомобиля заднее на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.