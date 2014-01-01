|Производитель / Поставщик
|COVIND
|№ Производителя
|2FH518
|Наименование
|Крыло заднее задняя/передняя часть VO FH/FM12 / RVI NEW PREMIUM 2FH/518,COVIND
|Применимость
|VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH13, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12, RENAULT NEW PREMIUM, RENAULT AE 880 MAGNUM, VOLVO FH EURO 6
|Вес
|2,31 кг.
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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