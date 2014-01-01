Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 2FH517 Наименование Кронштейн брызговика Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH13, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12, RENAULT NEW PREMIUM, RENAULT AE 880 MAGNUM, VOLVO FH EURO 6 Вес 0,35 кг.

Запчасть кронштейн брызговика представлена по производителю COVIND с артикулом 2FH517. У данной детали есть аналоги с номерами: 034168, 100256559, 100711, 100712, 1212241, 1212343, 18300268. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кронштейн брызговика, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.