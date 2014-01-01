|Производитель / Поставщик
|COVIND
|№ Производителя
|2FH515
|Наименование
|Крыло заднее средняя часть FH/FM NEW 2FH/515
|Применимость
|VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH13, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12, RENAULT NEW PREMIUM, VOLVO FH EURO 6
|Вес
|2,19 кг.
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Крыло заднее средняя часть FH/FM NEW 2FH/515 COVIND с артикулом 2FH515 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита