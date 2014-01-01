Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 2FH515 Наименование Крыло заднее средняя часть FH/FM NEW 2FH/515 Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH13, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12, RENAULT NEW PREMIUM, VOLVO FH EURO 6 Вес 2,19 кг.

Запчасть крыло заднее средняя часть FH/FM NEW 2FH/515 представлена по производителю COVIND с артикулом 2FH/515. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX132694, 2FH515, 100795, 271216, 670404, 1212108, R808013. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крыло заднее средняя часть FH/FM NEW 2FH/515 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.