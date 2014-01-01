Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 2FH325 Наименование 2FH/325 (COVIND) Брызговик колеса автомобиля передний задняя часть Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16 Вес 3,29 кг.

Запчасть 2FH/325 (COVIND) Брызговик колеса автомобиля передний задняя часть представлена по производителю COVIND с артикулом 2FH/325. У данной детали есть аналоги с номерами: 2FH325, 100797, 39357, 20275935, 271222, 20453900, VLBODY406. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 2FH/325 (COVIND) Брызговик колеса автомобиля передний задняя часть на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.