|Производитель / Поставщик
|COVIND
|№ Производителя
|2FH317
|Наименование
|2FH/317 (COVIND) Подкрылок передний
|Применимость
|VOLVO FH12, VOLVO FH16
|Вес
|2,825 кг.
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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