Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 2FH316 Наименование 2FH/316 (COVIND) Подкрылок передний праввый черный FH2 20372064 Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16 Вес 2,835 кг.

Запчасть 2FH/316 (COVIND) Подкрылок передний праввый черный FH2 20372064 представлена по производителю COVIND с артикулом 2FH/316. У данной детали есть аналоги с номерами: 2FH316 Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 2FH/316 (COVIND) Подкрылок передний праввый черный FH2 20372064 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.