Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 2FH3 Наименование Дверь VOLVO FH12 левая Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH13 Вес 22,5 кг.

Запчасть дверь Вольво ФШ 12 левая представлена по производителю COVIND с артикулом 2FH3. У данной детали есть аналоги с номерами: 100533, 100534, 1212308, 18300388, 20360542, 272019, 3980432. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить дверь Вольво ФШ 12 левая, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.