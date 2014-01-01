Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 2FH241 Наименование Корпус подножки левый нижний VOLVO FH12/16 2V Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH13, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12 Вес 1,'07 кг.

Запчасть корпус подножки левый нижний Вольво ФШ 12/16 2V представлена по производителю COVIND с артикулом 2FH/241. У данной детали есть аналоги с номерами: 101142, 101143, 1212132, 18300033, 20529638, 271355, 30241007. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить корпус подножки левый нижний Вольво ФШ 12/16 2V, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.